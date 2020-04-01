Батько нового очільника МОЗ Степанова потрапив у базу «Миротворця» за підтримку сепаратистів, фото — Інший погляд

https://racurs.ua/ua/n136119-batko-novogo-ochilnyka-moz-stepanova-potrapyv-u-bazu-myrotvorcya-za-pidtrymku-separatystiv.html

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Сайт «Миротворець» містить анкету на батька міністра охорони здоров’я Максима Степанова. «Сепаратист. Пособник окупантів» — саме так у базі «Миротворця» проходить Володимир Степанов.

Відповідно до інформації сайту, на сесії міськради 28 квітня 2014 року цей депутат міської ради Слов’янська голосував за створення так званої «Слов'янської народної дружини», пізніше посприяв окупації міста, а також виступав за проведення так званого «Референдуму про незалежність ДНР».

Тоді 64-річний Степанов-старший працював головним лікарем комунального лікувально-профілактичного закладу «Міська лікарня ім. В.І.Леніна». Там він працює і нині.

Колись Володимир Степанов входив до Партії регіонів, був депутатом Слов’янської міськради від «регіоналів». Очоливши Одеську область, його син Максим Степанов заявив, що батька нібито змусили голосувати під дулами автоматів, а вся сім’я Степанових «українці до мозку кісток».

ЗМІ повідомляли, що після початку бойових дій у Слов’янську Степанов-молодший поспішив вивезти своїх батьків у столицю, однак родичі у Києві не прижилися. Після переходу Слов’янська під контроль Києва вони повернулися на Донбас.

Нагадаємо, що 30 березня Верховна Рада з другої спроби затвердила на посаду очільника МОЗ Максима Степанова. Цю кандидатуру нібито пролобіював керівник Офісу президента Андрій Єрмак.