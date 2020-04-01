Отец нового главы Минздрава Степанова попал в базу «Миротворца» за поддержку сепаратистов, фото — Другой взгляд

https://racurs.ua/n136119-otec-novogo-glavy-minzdrava-stepanova-popal-v-bazu-mirotvorca-za-podderjku-separatistov.html

Ракурс

Сайт «Миротворец» содержит анкету на отца министра здравоохранения Максима Степанова. «Сепаратист. Пособник оккупантов» — именно так в базе «Миротворца» проходит Владимир Степанов.

Согласно информации сайта, на сессии 28 апреля 2014 года этот депутат городского совета Славянска голосовал за создание так называемой «Славянской народной дружины», позже помог оккупации города, а также выступал за проведение так называемого «Референдума о независимости ДНР».

Тогда 64-летний Степанов-старший работал главным врачом коммунального лечебно-профилактического учреждения «Городская больница им. В.И.Ленина». Там он работает и сейчас.

Когда-то Владимир Степанов входил в Партию регионов, был депутатом Славянского горсовета от «регионалов». Возглавив Одесскую область, его сын Максим Степанов заявил, что отца якобы заставили голосовать под дулами автоматов, а вся семья Степановых — «украинцы до мозга костей».

СМИ сообщали, что после начала боевых действий в Славянске Степанов-младший поспешил вывезти своих родителей в столицу, однако родственники в Киеве не прижились. После перехода Славянска под контроль Киева они вернулись на Донбасс.

Напомним, что 30 марта Верховная Рада со второй попытки утвердила на должность главы Минздрава Максима Степанова. Эту кандидатуру якобы пролоббировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.