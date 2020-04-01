Олег Приходько. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n136118-aktivist-prihodko-etapirovan-iz-kryma-v-rossiu-smi.html

Ракурс

Проукраинский активист Олег Приходько, которого оккупационные власти Крыма обвиняют в подготовке террористического акта и незаконном изготовлении взрывных устройств, был этапирован из Крыма в Россию.

Об этом сообщила дочь активиста Наталья Швецова, пишет «Крым.Реалии».

Как известно, Приходько до этого находился в СИЗО Симферополя.

По словам Швецовой, активисту в понедельник дали всего два часа на сборы, а затем увезли в Россию. Лишь сегодня, 1 апреля, ему удалось позвонить жене и сообщить, что он находится в Краснодаре.

Приходько пожаловался, что очень устал за время этапирования, ему пришлось длительное время провести в «стакане», размер которого не превышает полметра.

Адвокат Назим Шейхмамбетов заявил, что ему не известно об этапировании его подзащитного. Адвокату никто не сообщил, что Приходько переводят из Симферопольского СИЗО. Шейхмамбетов будет уточнять информацию в администрации следственного изолятора.

Как ранее писал «Ракурс», Федеральная служба безопасности РФ в аннексированном Крыму возбудила еще одно уголовное дело против Приходько. Активиста обвиняют в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.