Олег Приходько. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n136118-aktyvist-pryhodko-etapovanyy-iz-krymu-do-rosiyi-zmi.html

Ракурс

Проукраїнський активіст Олег Приходько, якого окупаційна влада Криму звинувачує у підготовці терористичного акту та незаконному виготовленні вибухових пристроїв, був етапований із Криму до Росії.

Про це повідомила донька активіста Наталія Швецова, пише «Крим.Реалії».

Як відомо, Приходько до цього знаходився у СІЗО Сімферополя.

За словами Швецової, активісту в понеділок дали лише дві години на збори, а потім відвезли до Росії. Лише сьогодні, 1 квітня, йому вдалося зателефонувати дружині і повідомити, що він знаходиться у Краснодарі.

Приходько поскаржився, що дуже втомився за час етапування, йому довелося тривалий час провести в «стакані», розмір якого не перевищує півметра.

Адвокат Назім Шейхмамбетов заявив, що йому не відомо про етапування його підзахисного. Адвокату ніхто не повідомив, що Приходька переводять із Сімферопольського СІЗО. Шейхмамбетов буде уточнювати інформацію в адміністрації слідчого ізолятора.

Як раніше писав «Ракурс», Федеральна служба безпеки РФ в анексованому Криму порушила ще одну кримінальну справу проти Приходька. Активіста звинувачують у незаконному придбанні та зберіганні вибухових речовин або вибухових пристроїв.