Зеленский выступил в ООН — что президент сказал о России — новости политики

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Владимир Зеленский обнародовал запись видео выступления на виртуальном заседании Генассамблеи по случаю 75-й годовщины Организации Объединенных Наций.

Никто не мог представить, что 2020 год устроит такой мощный краш-тест для нашего мира… Мы должны признать, что мир в XXI веке полон конфликтов, агрессии, диктатуры и нарушений прав человека, — цитирует слова Зеленского пресс-служба Офиса президента.

По словам главы государства, оккупация Крыма и военная агрессия России на Донбассе свидетельствуют о том, что человечество не усвоило трагический урок Второй мировой войны.

Это не только война в Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире, — напомнил Зеленский.

Он также отметил, что в этом году эпидемия коронавируса стала шоком для всех стран и призвал мировых лидеров прекратить спорить и объединить усилия для достижения реальных результатов.

Планеты «Б» нет, мы живем здесь и только один раз, — резюмировал Зеленский.



Напомним, 17 стран выступили против внесения в повестку дня 75 сессии Генеральной ассамблеи ООН пункта «Ситуация на оккупированных территориях Украины». Вынесла на голосование предложение изъять из проекта повестки дня этот пункт Сирия.