Абрамович таємно купував футболістів через офшори — BBC

https://racurs.ua/ua/n144145-abramovych-taiemno-kupuvav-futbolistiv-z-komand-supernykiv-chelsi-cherez-ofshory-bbc.html

Ракурс

У європейському футболі спалахнув новий скандал. Виявилося, що власник «Челсі» Роман Абрамович таємно купував футболістів через офшорні компанії.

Матеріали бюро Мінфіну США з боротьби з відмиванням грошей (FinCEN) свідчать, що у 2016 році одна з компаній Абрамовича на Кіпрі здійснила серію платежів на загальну суму 156 млн дол. іншим чотирьом компаніям, які пізніше також здійснили серію переказів на ті ж 156 млн в компанію Leiston Holdings, зареєстровану на Британських Віргінських островах.

BBC зазначає, що Leiston Holdings також належить Роману Абрамовичу. Ця компанія з’являлася в ЗМІ у зв’язку із забороненою практикою TPO (third-party ownership, або «володіння третьою стороною») — коли футболістом володіє не тільки клуб, за який він виступає, а й сторонні інвестори. У цьому випадку інвестори можуть вплинути на продаж гравця всупереч бажанню самого футболіста або його клубу.

Leiston Holdings частково володіла правами на Андре Каррільо, який в складі лісабонського «Спортинга» грав проти «Челсі» в матчі Ліги Чемпіонів 2014 року. Це означає, що в той день Роману Абрамовичу частково або повністю належало 12 футболістів на полі.

Також Leiston Holdings в той час частково належали ще два гравці «Спортинга», а сам португальський клуб був винен компанії Абрамовича 2,6 млн євро.

Володіння правами на гравців третіми особами заборонили в англійській Прем'єр-лізі в 2008 році. ФІФА ввела аналогічну заборону в 2015 році — через рік після матчу між «Спортингом» і «Челсі». Тепер це заборонено правилами футбольних асоціацій у всіх країнах світу.