«ВКонтакте» заработала в Украине — в правительстве готовят контрмеры, фото — 112 Україна

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Ракурс

Соцсети «ВКонтакте» удалось обойти блокировку в Украине и она заработала в мобильном приложении. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поручил проверить информацию о возобновлении работы сети и подготовить контрмеры для противодействия.

Министр не детализировал, какие именно меры сейчас обсуждаются, когда у него спросили об этом на пресс-конференции, посвященной первым 100 дням его пребывания в должности.

Проблема с «ВКонтакте» весомая, мы несколько раз встречались в СНБО по этому вопросу, является план мероприятий. Надеюсь, он будет реализован, — сообщил Ткаченко в ответ на вопрос «Интерфакс-Украина».

По его словам, министерство попросило спецведомства проверить, соответствует ли действительности информация о ВК, и как можно «противодействовать этой истории».

Ткаченко в то же время считает, что искусственные заслоны не помогут в гибридной войне и «все находится в наших руках». Министр подчеркнул важность медиаграмотности.

На прошлой неделе стало известно, что запрещенной в Украине соцсети «ВКонтакте» удалось обойти блокировку и она работает в мобильном приложении без использования спец программ.

Пресс-служба сети разослала электронные письма пользователям, в которых говорится о возможности заходить туда без помощи VPN. Обойти блокировку в Украине ВК смог только в мобильной версии. На компьютерах сделать это пока невозможно. Там для входа в соцсеть по-прежнему нужна программа, которая позволяет обходить блокировку.

Кабмин пока никак не прокомментировал обход блокировки.

Напомним, что 15 мая президент Владимир Зеленский продлил запрет на российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Ее ввел в 2017 году пятый президент Украины Петр Порошенко, подписавший решение СНБО о запрете деятельности в Украине российских компаний, в том числе и ресурсов «Одноклассники», «ВКонтакте» и «Яндекс».