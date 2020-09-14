Таяние ледников. Фото: Pixabay

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Ракурс

Глобальное потепление вызывает таяние ледников по всему миру. От крупнейшего шельфового ледника Арктики, который расположен на северо-востоке Гренландии, отделился огромный массив льда.

Отколовшийся кусок имел площадь около 110 кв. км. Об этом сообщает BBC News.

Отмечается, что после отделения большой ледяной кусок развалился на мелкие льдины. Исследователи из Университета Фридриха-Александра в Германии сообщили, что ледник 79N имеет впечатляющие размеры — примерно 80 км в длину и 20 км в ширину.





На переднем крае один из самых больших арктических ледников разделяется надвое. В свою очередь, одно ответвление поворачивает на север. Именно оно пострадало от «раскола».

Ученые отмечают, что наибольшей проблемой для ледников является наличие таловой воды поблизости, которая расширяет трещины и ослабляет ледяную глыбу. Океанографы измерили температуру моря у подножья ледников и выяснили, что она достаточно высокая и может вызывать таяние.





Гигантский ледник 79N прикреплен к внутреннему ледяному покрову, однако со временем эта область станет одной из «горячих точек» потери льда в Арктике. На данный момент стабильность леднику придает то, что он закреплен несколькими небольшими островами.

Ученые прогнозируют, что ледник распадется в ближайшие 10−20 лет. Потеря льда подчеркивает стремительные изменения климата по всему миру. Так, начиная с 1980 года в регионе потеплело на 3 °C. В 2019 и 2020 годах в Гренландии зафиксировали температурные рекорды.

Напомним, ранее мы сообщали, что глобальное потепление вызывает массовое таяние ледников, которое не обошло стороной Альпы. Геофизики из Падуанского университета в Италии предупреждают, что ледник Мармолада за 70 лет растаял почти на 80%.

Это говорит о том, что уже через 15 лет он может полностью исчезнуть. Ученые выяснили, что самый большой и символичный ледник в Доломитовых Альпах спасти уже невозможно.