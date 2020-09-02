Альпы. Фото: Pixabay

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Ракурс

Глобальное потепление вызывает массовое таяние ледников, которое не обошло стороной Альпы. Геофизики из Падуанского университета в Италии предупреждают, что ледник Мармолада за 70 лет растаял почти на 80%.

Это говорит о том, что уже через 15 лет он может полностью исчезнуть. Об этом сообщает The Guardian.

Ученые выяснили, что самый большой и символичный ледник в Доломитовых Альпах спасти уже невозможно. Таяние ледников во всем мире может быть приостановлено только в том случае, если будут приложены глобальные усилия.





Однако даже резкое снижение выбросов углерода во время карантина существенно не остановило процесс таяния.

Исследователи измеряют объем ледника Мармолада каждый год, начиная с 1902 года. Этот ледник называют «естественным термометром», сигнализирующим о климатических изменениях. Объем льда ледника уменьшился с 95 млн куб. м в 1954 году до 14 млн куб. м в 2020 году. Различия в объеме подчеркивают необратимые изменения климата на планете.

Итальянский гляциологический комитет наблюдает за 200 ледниками в стране. Сообщается, что предупреждение об активном таянии Мармолады поступило менее чем через месяц после того, как из долины Валле-д'Аоста на северо-западе Италии были эвакуированы люди из-за угрозы лавины.





Эксперты заявили, что огромная часть ледника Монблан может обрушиться в любой момент. В случае обрушения массе потребуется менее 2 минут, чтобы добраться до муниципальной дороги в низине.

Напомним, ранее мы сообщали, что глобальное потепление может поспособствовать таянью ледников, из-за чего повысится уровень моря.

Специалисты из Института Земли при Колумбийском университете выяснили, что около 60% ледников подвержены растрескиванию и уязвимы для таяния.