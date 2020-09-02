Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Альпи. Фото: Pixabay

Загрозою зникнення найбільшого льодовика в Альпах лякають вчені (ФОТО)

2 вер 2020, 14:24
999

Глобальне потепління викликає масове танення льодовиків, яке не оминуло Альпи. Геофізики з Падуанського університету в Італії попереджають, що льодовик Мармолада за 70 років розтанув майже на 80%.

Це говорить про те, що вже через 15 років він може повністю зникнути. Про це повідомляє The Guardian.

Вчені з’ясували, що найбільший і символічний льодовик в Доломітових Альпах врятувати вже неможливо. Танення льодовиків у всьому світі може бути перепинено тільки в тому випадку, якщо будуть докладені глобальні зусилля.

Льодник Мармолада. Фото: The GuardianОднак навіть різке зниження викидів вуглецю під час карантину істотно не зупинило процес танення.

Дослідники вимірюють обсяг льодовика Мармолада щороку, починаючи з 1902 року. Цей льодовик називають «природним термометром», що сигналізує про кліматичні зміни. Обсяг льоду льодовика зменшився з 95 млн куб. м в 1954 році до 14 млн куб. м у 2020 році. Відмінності в обсязі підкреслюють незворотні зміни клімату на планеті.

Італійський гляціологічний комітет спостерігає за 200 льодовиками в країні. Повідомляється, що попередження про активне танення Мармолади надійшло менше ніж через місяць після того, як з долини Валле-д'Аоста на північному заході Італії було евакуйовано людей через загрозу лавини.

Італійські Альпи. Фото: The GuardianЕксперти заявили, що величезна частина льодовика Монблан може впасти в будь-який момент. У разі обвалення сніговій масі потрібно менше ніж 2 хвилини, щоб дістатися до муніципальної дороги в низині.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що глобальне потепління може посприяти таненню льодовиків, через що підвищиться рівень моря.

Фахівці з Інституту Землі при Колумбійському університеті з’ясували, що близько 60% льодовиків схильні до розтріскування і уразливі для танення.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿