Альпи. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143302-zagrozou-znyknennya-naybilshogo-lodovyka-v-alpah-lyakaut-vcheni-foto.html

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Глобальне потепління викликає масове танення льодовиків, яке не оминуло Альпи. Геофізики з Падуанського університету в Італії попереджають, що льодовик Мармолада за 70 років розтанув майже на 80%.

Це говорить про те, що вже через 15 років він може повністю зникнути. Про це повідомляє The Guardian.

Вчені з’ясували, що найбільший і символічний льодовик в Доломітових Альпах врятувати вже неможливо. Танення льодовиків у всьому світі може бути перепинено тільки в тому випадку, якщо будуть докладені глобальні зусилля.



Однак навіть різке зниження викидів вуглецю під час карантину істотно не зупинило процес танення.

Дослідники вимірюють обсяг льодовика Мармолада щороку, починаючи з 1902 року. Цей льодовик називають «природним термометром», що сигналізує про кліматичні зміни. Обсяг льоду льодовика зменшився з 95 млн куб. м в 1954 році до 14 млн куб. м у 2020 році. Відмінності в обсязі підкреслюють незворотні зміни клімату на планеті.

Італійський гляціологічний комітет спостерігає за 200 льодовиками в країні. Повідомляється, що попередження про активне танення Мармолади надійшло менше ніж через місяць після того, як з долини Валле-д'Аоста на північному заході Італії було евакуйовано людей через загрозу лавини.



Експерти заявили, що величезна частина льодовика Монблан може впасти в будь-який момент. У разі обвалення сніговій масі потрібно менше ніж 2 хвилини, щоб дістатися до муніципальної дороги в низині.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що глобальне потепління може посприяти таненню льодовиків, через що підвищиться рівень моря.

Фахівці з Інституту Землі при Колумбійському університеті з’ясували, що близько 60% льодовиків схильні до розтріскування і уразливі для танення.