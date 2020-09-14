Глобальне потепління. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143807-vid-naybilshogo-shelfovogo-lodovyka-grenlandiyi-vidkolovsya-gigantskyy-shmatok-foto.html

Ракурс

Глобальне потепління спричиняє танення льодовиків у всьому світі. Від найбільшого шельфового льодовика Арктики, який розташований на північному сході Гренландії, відокремився величезний масив льоду.

Відколотий шматок мав площу майже у 110 кв.км. Про це повідомляє BBC News.

Зазначається, що після від'єднання великий шматок розвалився на дрібні крижини. Дослідники з Університету Фрідріха-Олександра в Німеччині повідомили, що льодовик 79N має вражаючі розміри — приблизно 80 км у довжину і 20 км у ширину.



Спереду один із найбільших арктичних льодовиків розділяється надвоє, а одне відгалуження повертає на північ. Саме воно постраждало від «розколу».

Вчені наголошують, що найбільшою проблемою для льодовиків є наявність талої води поблизу, яка розширює тріщини та послаблює крижану брилу. Океанографи виміряли температуру моря біля підніжжя льодовиків і з’ясували, що вона досить висока й може викликати танення.



Гігантський льодовик 79N прикріплений до внутрішнього крижаного покриву, однак згодом ця область стане однією з «гарячих точок» втрати льоду в Арктиці. Наразі стабільності льодовику додає те, що він закріплений кількома невеликими островами.

Вчені прогнозують, що льодовик розпадеться в найближчі 10−20 років. Втрата льоду підкреслює стрімкі зміни клімату у всьому світі. Так, починаючи з 1980 року в регіоні потепліло на 3 °C. У 2019 і 2020 роках у Гренландії зафіксували температурні рекорди.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що глобальне потепління спричиняє масове танення льодовиків, яке не оминуло Альпи. Геофізики з Падуанського університету в Італії попереджають, що льодовик Мармолада за 70 років розтанув майже на 80%.

Це говорить про те, що вже через 15 років він може повністю зникнути. Вчені з’ясували, що найбільший і символічний льодовик у Доломітових Альпах врятувати вже неможливо.