«Вконтакте» запрацювала в Україні — в уряді готуватимуть контрзаходи, фото — 112 Україна

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Соцмережі «ВКонтакте» вдалося обійти блокування в Україні і вона запрацювала в мобільному додатку. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко доручив перевірити інформацію щодоо відновлення роботи мережі і підготувати контрзаходи для протидії доступу.

Міністр не деталізував, які саме заходи наразі обговорюються, коли у нього запитали про це на прес-конференції, присвяченій першим 100 дням його перебування на посаді.

Проблема з «ВКонтакте» вагома, ми кілька разів зустрічалися в РНБО з цього питання, є план заходів. Сподіваюся, його буде реалізовано, — повідомив Ткаченко у відповідь на запитання «Інтерфакс-Україна».

За його словами, міністерство попросило спецвідомства перевірити, чи відповідає дійсності інформація про ВК, і як можна «протидіяти цій історії».

Ткаченко водночас вважає, що штучні заслони не допоможуть в гібридної війні, а «все перебуває в наших руках». Міністр наголосив на важливості медіаграмотності.

Минулого тижня стало відомо, що забороненій в Україні соцмережі «ВКонтакте» вдалося обійти блокування і вона працює в мобільному додатку без використання спец програм.

Прес-служба мережі розіслала електронні листи користувачам, в яких йдеться про можливість заходити туди без допомоги VPN.

Обійти блокування в Україні ВК зміг лише в мобільній версії. На комп’ютерах зробити це поки неможливо. Там для входу в соцмережу як і раніше потрібна програма, що дозволяла обходити блокування.

Кабмін поки ніяк не прокоментував обхід блокування.

Нагадаємо, що 15 травня президент Володимир Зеленський продовжив заборону на російські соціальні мережі «ВКонтакте"і «Однокласники». Її запровадив у 2017 році п’ятий президент України Петро Порошенко, який підписав рішення РНБО про заборону діяльності в Україні російських компаній, зокрема, й ресурсів «Одноклассники», «ВКонтакте» і «Яндекс».