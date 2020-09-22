Алла Мазур вышла в эфир после шести курсов химиотерапии, фото — Инстаграм А.Мазур

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Ракурс

Алла Мазур, украинская телеведущая, доказала, что онкология — не приговор. Она впервые вышла в прямой эфир в новом образе. После шести курсов химиотерапии 55-летняя Мазур провела выпуск новостей без парика.

Впоследствии она рассказала коллегам на канале «1+1», что появлением в эфире без парика хотела вдохновить других людей не бояться визуальных последствий борьбы с онкологией.

Мазур пыталась работать даже во время борьбы с раком молочной железы. Она перенесла шесть курсов химиотерапии.

Ультракороткие прически после борьбы с болезнью могут быть стильными и модными. Преодолев болезнь, можно остаться интересной и современной женщиной, — рассказала ведущая.

Мазур хочет поддержать «открытый разговор об онкологии», поскольку столкнулась с тем, что многие люди скрывают свои онкозаболевания.

Важно перевести этот диагноз из ранга трагедии в проблему, которую можно решить. И если о проблемах говорить, то и легче с ними справиться. Но шанс выздороветь — есть, — рассказала Мазур.

Своим примером она хочет вдохновить других принять и любить себя. А длина волос не имеет значения. Короткая стрижка и некрашеный естественное волос — такой зрители увидели телеведущую.

В сентябре популярная телеведущая в фотосессии для глянцевого журнала показала новую внешность после лечения рака.

В ноябре 2018 года стал известно, что у Аллы Мазур обнаружили рак. Основная часть лечения позади, а прогнозы медиков хорошие, сообщила она весной 2020 года. Мазур отметила, что вовремя обратилась к медикам.