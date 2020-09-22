Росія закрила море вздовж узбережжя анексованого Криму

https://racurs.ua/ua/n144152-rosiya-zakryla-more-vzdovj-uzberejjya-aneksovanogo-krymu.html

Ракурс

Росія закрила море вздовж узбережжя анексованого Криму на час українсько-американських навчань «Спільні зусилля-2020».

Про це повідомив керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

На думку аналітика, вдатися до такого кроку Кремль змусили недавні польоти стратегічних бомбардувальників США в районі окупованого півострова, а також роботи розвідувальної авіації НАТО в зоні Південного військового округу. Окрім цього, минулого тижня кілька кораблів ВМФ США і Великої Британії в рамках програми Північноатлантичного альянсу зайшли в Чорне море.

Клименко уточнив, що таким чином Росія продовжила «війну навчань». Нагадаємо, зараз Міноборони РФ проводить навчання «Кавказ-2020». Одна з оголошених Москвою зон морських стрільб у Криму перетинається із зоною, визначеною для українсько-американських навчань. Раніше, під час українсько-американських навчань «Сі Бриз», російські кораблі провокували моряків ВМФ України та їхніх союзників, а також витіснили болгарський корвет із нібито своїх «територіальних вод» поблизу окупованого Криму.