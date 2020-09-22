Захоплювати «гідротехнічний вузол» вчилися військові Росії на тлі зневодненого Криму

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Російські десантники з Псковського з'єднання Повітряно-десантних військ спільно з військовослужбовцями Білорусі вчилися «звільняти» гідротехнічний вузол від умовного противника за підтримки авіації в рамках активної фази спільних контртерористичних навчань «Слов'янське братерство — 2020».

Про це повідомляє Міноборони Росії, пише ТАСС.

Військовослужбовці двох країн провели десантування на воду з використанням водолазного спорядження з подальшим звільненням гідротехнічного вузла силами ротної тактичної групи при авіаційній підтримці, — сказали у військовому відомстві країни-агресора.

Перший етап російсько-білоруських навчань «Слов'янське братерство — 2020» триватиме з 14 по 25 вересня на території Білорусі. У Міноборони Росії раніше зазначали, що маневри проводяться по контртерористичній тематиці.

Нагадаємо, що Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Нині запаси води в Криму поповнюють з водосховищ і підземних джерел. Відповідно до заяв екологів, регулярне використання підземних джерел призвело до засолення ґрунту на окупованому півострові, а багато кримських річок через посуху влітку 2020 року перетворилися на струмки. Україна неодноразово заявляла, що постачання води до захопленого Росією Криму по Північно-Кримському каналу можливе лише після деокупації півострова.