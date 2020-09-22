Избирателям с повышенной температурой могут разрешить голосовать на участках

Избирателям с повышенной температурой могут разрешить голосовать. Фото: vchasnoua.com

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Законопроект, который позволит избирателям с высокой температурой голосовать на участках, зарегистрировали в Верховной Раде за № 4117.

Документом предусматривается внести изменения в Избирательный кодекс и некоторые законодательные акты относительно проведения избирательного процесса в условиях карантина, а также усовершенствовать отдельные положения Кодекса в связи с изменениями административно-территориального устройства Украины. Об этом сообщается на веб-странице парламента.

Закон запретит во время карантина голосовать на участках и по месту пребывания без респираторов или защитных масок. Если избиратель будет иметь признаки ОРЗ или повышенную температуру, то он будет голосовать в специально определенных кабинках, которые будут располагаться отдельно. Такой избиратель должен будет снять маску, чтобы получить бюллетень. При этом надо будет соблюдать дистанцию в 1 м.

Также законопроектом предусмотрено, что в день голосования среди членов избирательных комиссий будет проводится бесконтактная термометрия, без этого человек не может быть допущен к процессу. Члены комиссий должны будут быть в защитных щитках или очках, на руках должны быть перчатки.

Проект закона предусматривает, что голосование избирателей, которые находятся в самоизоляции, обсервации, по месту их пребывания организуют три члена участковой избирательной комиссии.

Напомним, Верховная Рада в ближайшее время должна принять специальный закон о проведении выборов во время коронавирусного карантина. Законопроект зарегистрировали в парламенте 18 сентября.