Единый электронный билет SmartTicket запустили в Киеве. Фото: prm.ua

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Продажа SmartTicket для поездов дальнего следования и городского транспорта в столице началась во вторник, 22 сентября.

Единый электронный билет можно приобрести на порталах e-transport.gov.ua и SmartTicket.gov.ua. Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в Telegram.

По его словам, в ноябре министерство совместно с компаниями SkyUp и Gunsel Lines стартуют с единым е-билетом для авиатранспорта и пассажирских автобусных перевозок. Кроме того, запланирована продажа SmartTicket и для пригородных поездов «Укрзализныци».

Как сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на руководителя «Отраслевого центра цифровизации и кибербезопасности» Владимира Набокова, предусматриваются льготы на единый электронный билет. По его словам, уже продолжается сотрудничество с Министерством по делам ветеранов, будет сформирована единая база льготников. Набоков отметил, что стоимость пользования сервисом составит 6 коп.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявлял, что в сентябре можно будет купить электронный билет Smart Ticket для поездов дальнего следования и метро в Киеве.