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Ракурс
Нафтогаз» підвищив ціни на газ для виробників тепла. Фото: sibnet.ru

Ціни на газ для теплокомуненерго зросли на 45%

22 вер 2020, 19:38
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Оптову ціну на природний газ для виробників теплової енергії, яким газ постачається у рамках спеціальних обов’язків (ПСО), оприлюднив НАК «Нафтогаз України».

У вересні ціна газу становитиме 4 тис. 318,99 грн за 1 тис. куб. м без урахування ПДВ та транспортування. Це на 45% більше, ніж у серпні. В минулому місяці ця ціна становила 2 тис. 979,16 грн. Про це 22 вересня повідомляється на сайті НАК.

У компанії зазначили, що вереснева ціна на 7% менше в порівнянні з початком року і на 4% менше в порівнянні з вереснем минулого року. А середньозважена ціна ПСО за дев’ять місяців поточного року на 40% нижче в порівнянні з ціною за аналогічний період в минулому році.


Крім того, у «Нафтогазі» зазначили, що до травня наступного року постачають природний газ для виробників тепла, які підпадають під дію Положення про покладання спеціальних зобов’язань на суб'єктів ринку природного газу.

Нагадаємо, у вересні «Нафтогаз» презентував нові тарифні плани для бізнесу і населення. Для бізнесу передбачені тарифи «Річний», «Квартальний» та «Місячний». Для населення газ буде доступний за тарифними планами «Місячний» і «Річний».

Джерело: Ракурс


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