Школы могут отказаться от оценок на время карантина. Фото: nus.org.ua

https://racurs.ua/n144185-shkoly-mogut-otkazatsya-ot-ocenok-na-vremya-koronavirusnogo-karantina.html

Ракурс

Собственную шкалу оценивания могут ввести школы в условиях карантина.

Во время проведения дистанционного обучения школы могут отказаться от традиционной 12-балльной шкалы оценивания и оценивать знания учащихся по собственным критериям. Учащимся могут ставить «зачет» или «незачет», если хотя бы половина уроков проводилась удаленно. Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

В ведомстве заявили, что такая возможность определена в ст. 17 закона «О полном общем среднем образовании». Отмечается, что учебные заведения могут оценивать учеников по собственной шкале, но впоследствии эта шкала должна быть переведена в баллы.

Такое оценивание учителя могут использовать для предметов:

физкультура;

трудовое обучение;

изобразительное искусство;

музыка;

основы здоровья.

Кроме того, сообщается, что МОН планирует подписать меморандум со страховыми компаниями по страхованию от коронавируса учителей-пенсионеров и детей.

Напомним, в сентябре за неполных десять дней с начала учебного года подхватили COVID-19 130 педагогов и 168 учеников. Из-за коронавируса на самоизоляции находились 5 тыс. 564 учителя и 115 классов.