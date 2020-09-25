Стало известно, закроются ли школы и детсады в Киеве из-за COVID-19. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n144308-zakroutsya-li-shkoly-i-detsady-v-kieve-rasskazal-klichko.html

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Школы и детские сады Киева будут работать по определенному регламенту.

Учебные заведения столицы из-за пандемии коронавируса пока не будут закрывать. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, комментируя информацию о том, что город с 1 октября якобы собирается закрыть на карантин школы и детсады.

По словам мэра, школы и садики и в дальнейшем работают по определенному регламенту. На карантин закрывают только те заведения или отдельные классы и группы, где обнаружили больных.

По состоянию на 25 сентября в Киеве на карантин закрыли шесть школ, в этих учебных заведениях COVID-19 подхватили учителя. Еще 296 классов, где заболели ученики, перевели на самоизоляцию и дистанционное обучение. Сейчас в столице 331 зараженный коронавирусом ученик, а болеют 174 педагога.

В детсадах из-за коронавируса закрыли 22 группы. Один садик в Печерском районе закрыли на карантин. Наполненность детей в детских садах сегодня составляет более 56%.

Ранее сообщалось, что во время проведения дистанционного обучения школы могут отказаться от традиционной 12-балльной шкалы оценивания и оценивать знания учеников по собственным критериям. Ученикам могут ставить «зачет» или «не зачет», если хотя бы половина уроков проводилась удаленно.