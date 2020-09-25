Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n144307-veroyatnost-silovogo-vozvrascheniya-kryma-ocenili-v-snbo-video.html

Ракурс

Крым, оккупированный Россией в период февраля-марта 2014 года, Украина пока не может вернуть силой.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос заявил об этом в эфире телеканала «ДОМ», который вещает для жителей временно оккупированных территорий.

Кривонос отметил, что Украина, которая сейчас вынуждена отражать российскую агрессию на Донбассе, не сможет вести войну «на два фронта».

Вести войну на два фронта, даже законно возвращая свою землю, мы не потянем. Во-первых, по материально-техничному потенциалу, по человеческому, в первую очередь — это человеческие потери, — подчеркнул Кривонос.

Поэтому, по его мнению, вопрос деоккупации Крыма следует прежде всего решать путем активного сотрудничества с мировыми лидерами для наращивания санкций против России, чтобы довести страну-агрессора до состояния, когда она будет вынуждена вернуть Крым или «остаться без штанов».

Плюс параллельно усиливать внутри страны обороноспособность, которая даст возможность при необходимости действовать силовыми методами, — резюмировал Кривонос.



Напомним, в Госбюро расследований недавно рассказали, что именно позволило России захватить украинский Крым в 2014 году.