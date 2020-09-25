Коронавирус в Киеве. Фото: КГГА

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Коронавирус в Киеве не отступает, несмотря на то, что столицу отнесли к «желтой» зоне карантина и ослабили ограничения. За последние сутки в Киеве подтвердили 380 новых случаев инфицирования.

Заболели, в частности, 10 медиков и 29 детей. В больницы госпитализировали 49 пациентов. Об этом во время онлайн-брифинга 25 сентября рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Всего в Киеве 21 тыс. 45 случаев заболевания COVID-19. За сутки заболели:

198 женщин в возрасте от 18 до 83 лет;

153 человека в возрасте от 18 до 93 лет;

12 девочек от 4 месяцев до 16 лет;

17 мальчиков от 2 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 90. В Днепровском районе инфицирования подтвердили у 56 человек, в Деснянском — 54 новых случая заболевания.

За сутки умерли девять пациентов. За весь период пандемии COVID-19 убил 342 киевлян.

В то же время выздоровели за минувшие сутки 96 человек. В целом коронавирус преодолели 6 тыс. 255 жителей Киева.

В больницах сейчас лечатся 1 тыс. 45 больных COVID-19. 307 из них получают кислородную поддержку, а 213 пациентов — в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 18 инфицированных.