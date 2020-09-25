Коронавірус у Києві. Фото: КМДА

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Коронавірус у Києві не відступає попри те, що столицю віднесли до «жовтої» зони карантину та послабили обмеження. За останню добу у Києві підтвердили 380 нових випадків інфікування.

Захворіли, зокрема, 10 медиків та 29 дітей. До лікарень госпіталізували 49 пацієнтів. Про це під час онлайн-брифінгу 25 вересня розповів мер Києва Віталій Кличко.

Загалом у Києві 21 тис. 45 випадків захворювання на COVID-19. За добу захворіли:

198 жінок віком від 18 до 83 років;

153 чоловіка віком від 18 до 93 рокiв;

12 дівчаток від 4 місяців до 16 років;

17 хлопчиків від 2 до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 90. У Дніпровському районі інфікування підтвердили у 56 осіб, у Деснянському — 54 нові випадки захворювання.

За добу померли дев’ятеро пацієнтів. За весь період пандемії COVID-19 вбив 342 киян.

Водночас одужали за минулу добу 96 людей. Загалом коронавірус подолали 6 тис. 255 мешканців Києва.

У лікарнях Києва наразі лікуються 1 тис. 45 хворих на COVID-19. 307 з них отримують кисневу підтримку, а 213 пацієнтів — у важкому стані. До апаратів ШВЛ підключені 18 інфікованих.