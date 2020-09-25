Майже 400 киян підкосив коронавірус за добу — нові дані по районам (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n144306-mayje-400-kyyan-pidkosyv-koronavirus-za-dobu-novi-dani-po-rayonam-karta.htmlРакурс
Коронавірус у Києві не відступає попри те, що столицю віднесли до «жовтої» зони карантину та послабили обмеження. За останню добу у Києві підтвердили 380 нових випадків інфікування.
Захворіли, зокрема, 10 медиків та 29 дітей. До лікарень госпіталізували 49 пацієнтів. Про це під час онлайн-брифінгу 25 вересня розповів мер Києва Віталій Кличко.
Загалом у Києві 21 тис. 45 випадків захворювання на COVID-19. За добу захворіли:
- 198 жінок віком від 18 до 83 років;
- 153 чоловіка віком від 18 до 93 рокiв;
- 12 дівчаток від 4 місяців до 16 років;
- 17 хлопчиків від 2 до 17 років.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 90. У Дніпровському районі інфікування підтвердили у 56 осіб, у Деснянському — 54 нові випадки захворювання.
За добу померли дев’ятеро пацієнтів. За весь період пандемії COVID-19 вбив 342 киян.
Водночас одужали за минулу добу 96 людей. Загалом коронавірус подолали 6 тис. 255 мешканців Києва.
У лікарнях Києва наразі лікуються 1 тис. 45 хворих на COVID-19. 307 з них отримують кисневу підтримку, а 213 пацієнтів — у важкому стані. До апаратів ШВЛ підключені 18 інфікованих.