Коронавірус в Україні.

https://racurs.ua/ua/n144292-mayje-rekord-koronavirusu-v-ukrayini-za-dobu-vyyavyly-3-tys-565-vypadkiv-infografika.html

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Коронавірус в Україні навіть і не думає відступати, а навпаки — активно поширюється.

У четвер, 24 вересня, медики підтвердили майже рекордну кількість інфікованих коронавірусом — 3 тис. 565. Більше виявлених захворювань було лише 17 вересня — тоді захворіли 3 тис. 584 особи. Про це 25 вересня повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

За минулу добу від ускладнень хвороби померли 70 осіб. Побороти коронавірус змогли 1 тис. 675 пацієнтів. У четвер медики фіксували 3 тис. 793 підозри на інфікування COVID-19.

З початку епідемії коронавірусу в Україні захворіли 191 тис. 671 особа, а видужали вже 85 тис. 133 особи. Наразі хворіють 102 тис. 711 осіб, а померли від коронавірусу 3 тис. 827 осіб.

Найбільше випадків коронавірусу 25 вересня фіксували у таких регіонах:

Київ — 380 нових інфікованих;

Харківська область — 311 випадків;

Одеська область — 297 нових випадків;

Тернопільська область — 245 нових хворих;

Дніпропетровська область — 225 інфікованих.

За 24 вересня найменше випадків коронавірусу виявили у Кіровоградській області — 13 заражених.

Нагадаємо, 23 вересня коронавірус в Україні здолала рекордна кількість хворих. Від COVID-19 одужали 1 тис. 788 пацієнтів. За 23 вересня зафіксовано ще 3 тис. 372 випадки коронавірусу.