Майже рекорд коронавірусу в Україні — за добу виявили 3 тис. 565 випадків (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n144292-mayje-rekord-koronavirusu-v-ukrayini-za-dobu-vyyavyly-3-tys-565-vypadkiv-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні навіть і не думає відступати, а навпаки — активно поширюється.
У четвер, 24 вересня, медики підтвердили майже рекордну кількість інфікованих коронавірусом — 3 тис. 565. Більше виявлених захворювань було лише 17 вересня — тоді захворіли 3 тис. 584 особи. Про це 25 вересня повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.
За минулу добу від ускладнень хвороби померли 70 осіб. Побороти коронавірус змогли 1 тис. 675 пацієнтів. У четвер медики фіксували 3 тис. 793 підозри на інфікування COVID-19.
З початку епідемії коронавірусу в Україні захворіли 191 тис. 671 особа, а видужали вже 85 тис. 133 особи. Наразі хворіють 102 тис. 711 осіб, а померли від коронавірусу 3 тис. 827 осіб.
Найбільше випадків коронавірусу 25 вересня фіксували у таких регіонах:
- Київ — 380 нових інфікованих;
- Харківська область — 311 випадків;
- Одеська область — 297 нових випадків;
- Тернопільська область — 245 нових хворих;
- Дніпропетровська область — 225 інфікованих.
За 24 вересня найменше випадків коронавірусу виявили у Кіровоградській області — 13 заражених.
Нагадаємо, 23 вересня коронавірус в Україні здолала рекордна кількість хворих. Від COVID-19 одужали 1 тис. 788 пацієнтів. За 23 вересня зафіксовано ще 3 тис. 372 випадки коронавірусу.