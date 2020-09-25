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Ракурс
Нові санкції проти Росії готуються ввести США. Фото: old.qha.com.ua

Законопроект про санкції проти Росії через отруєння Навального внесли в Конгрес США

25 вер 2020, 08:40
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Отруєння Олексія Навального може обернутися Російській Федерації новими санкціями.

Група американських сенаторів вже внесла законопроект про санкції проти РФ в Конгрес. Документом пропонується ввести санкції проти представників російської влади, які причетні до грубого порушення міжнародного права. Про це повідомляється на веб-сторінці одного авторів проекту, сенатора від штату Делавер Кріса Кунса.

Законопроект наказує адміністрації визначити, чи порушив Кремль закони США, що забороняють використання хімічної та біологічної зброї, — йдеться в повідомленні.


Нагадаємо, Олексія Навального намагалися вбити отрутою «Новичок». Про це заявили відразу кілька незалежних лабораторій. Російський політик вже повністю опритомнів і згадав усі події перед отруєнням. Фізично Навальному вдалося відновитися на 90%, а психічно він вже повністю прийшов до тями.

Опозиціонер після лікування в клініці планує повернутися до Росії і продовжувати свою діяльність.

Джерело: Ракурс


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