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Ракурс
Новые санкции против России готовятся ввести США. Фото: old.qha.com.ua

Законопроект о санкциях против России из-за отравления Навального внесли в Конгресс США

25 сен 2020, 08:40
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Отравление Алексея Навального может обернуться Российской Федерации новыми санкциями.

Группа американских сенаторов уже внесла законопроект о санкциях против РФ в Конгресс. Документом предлагается ввести санкции против представителей российских властей, которые причастны к грубому нарушению международного права. Об этом сообщается на веб-странице одного из авторов проекта, сенатора от штата Делавэр Криса Кунса.

Законопроект предписывает администрации определить, нарушил ли Кремль законы США, запрещающие использование химического и биологического оружия, — говорится в сообщении.


Напомним, Алексея Навального пытались убить ядом «Новичок». Об этом заявили сразу несколько независимых лабораторий. Российский политик уже полностью очнулся и вспомнил все события перед отравлением. Физически Навальному удалось восстановиться на 90%, а психически он уже полностью пришел в себя.

Оппозиционер после лечения в клинике планирует вернуться в Россию и продолжать свою деятельность.

Источник: Ракурс


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