Новые санкции против России готовятся ввести США. Фото: old.qha.com.ua

https://racurs.ua/n144291-zakonoproekt-o-sankciyah-protiv-rossii-iz-za-otravleniya-navalnogo-vnesli-v-kongress-ssha.html

Ракурс

Отравление Алексея Навального может обернуться Российской Федерации новыми санкциями.

Группа американских сенаторов уже внесла законопроект о санкциях против РФ в Конгресс. Документом предлагается ввести санкции против представителей российских властей, которые причастны к грубому нарушению международного права. Об этом сообщается на веб-странице одного из авторов проекта, сенатора от штата Делавэр Криса Кунса.

Законопроект предписывает администрации определить, нарушил ли Кремль законы США, запрещающие использование химического и биологического оружия, — говорится в сообщении.



Напомним, Алексея Навального пытались убить ядом «Новичок». Об этом заявили сразу несколько независимых лабораторий. Российский политик уже полностью очнулся и вспомнил все события перед отравлением. Физически Навальному удалось восстановиться на 90%, а психически он уже полностью пришел в себя.

Оппозиционер после лечения в клинике планирует вернуться в Россию и продолжать свою деятельность.