«Слуги Народа» берут родственников помощниками. Фото: volynnews.com

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Народные депутаты из фракции «Слуга народа» назначили своими помощниками жен, братьев и других родственников.

Помощниками нардепов стали жены братьев депутатов Стефанчуков. Марина Стефанчук, которая является женой вице-спикера ВРУ Руслана Стефанчука, работает помощником у Даниила Гетманцева. А Оксана Музыка-Стефанчук помогает своему мужу Николаю Стефанчуку. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы».

Парламентарий Людмила Буймистер назначила помощником своего мужа. Жены работают помощницами у Юрия Корявченкова и Игоря Васильева. Братья Александра Скичко, Георгия Мазурашу и Богдана Яременко трудоустроились помощниками этих нардепов.

Во всех этих случаях речь идет о назначении на общественных началах, то есть без зарплаты. Однако эти помощники получают доступ к Верховной Раде.

Народный депутат Юрий Кисель трудоустроил помощником Никиту Шефира — сына первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. Сначала Шефир-младший получил зарплату в 6 тыс. грн, но впоследствии Кисель уже попросил Раду об увеличении зарплаты в четыре раза — до 24 тыс. грн. Более того, два месяца подряд Шефиру-младшему выписывали премию в 20 тыс. грн.

А «слуга» Максим Березин сперва хотел назначить помощником брата. Тот должен был бы получать зарплату в 48 тыс. грн. Но впоследствии после подачи заявления Березин ее забрал и назначил брата помощником на общественных началах.

Нардеп Игорь Копытин не только сделал своего брата Владимира помощником нардепа, его еще и назначили советником подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Депутат Владимир Тимофийчук назначил помощником родственника Богдана Тимофийчука и попросил для него зарплату в 24 тыс. грн. НАПК назвало это нарушением закона, поэтому дело уже в суде.

Парламентарий Марина Никитина на второй день после принесения присяги депутата добилась назначения своего мужа помощником-консультантом. Он проработал на этой должности шесть месяцев и заработал почти 100 тыс. грн.

Напомним, весной президент Владимир Зеленский отрицал кумовство во власти. Глава государства уверял, что ни одного кума или близкого друга не назначил во власть.