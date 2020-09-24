25 сентября — Какой праздник и что запрещено делать — праздник сегодня

https://racurs.ua/n144289-25-sentyabrya-chestvuut-svyatogo-artemona.html

Ракурс

25 сентября в народном календаре чтят память христианского святого, великомученика Артемона. В народе Артемона называли змеевиком, ведь в этот день змеи заползали в укрытие, чтобы переждать зиму.

25 сентября — 268-й день года (269-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 97 дней.

Мученик Артемон жил в IV веке. В свое время итальянскому епископу удалось обратить в христианство значительное число язычников.

25 сентября на Артемона наступало осеннее похолодание. Дни становились короче, а утром уже случались заморозки. Считается, что в этот день охотники последний раз в году могли поймать добычу, ведь впоследствии жизнь животных в лесу замирала. Святой Артемон якобы созывал гадов, чтобы закрыть их норы на замок, к нему также обращались с просьбой защитить от змеиного укуса: «Артемон змей в последний раз на волю отпускает. А потом в норы их зазывает и закрывает в глубинах земли на замок».

Также 25 сентября собирали рябину. Хозяйки заготавливали ягоды.

Именины 25 сентября

Православные: Семен, Федор, Юлиан.

Католические: Аврелий, Франциск, Гаспар, Клеофас, Святополк, Лаврентий, Винсент, Владислав.

Народные приметы 25 сентября

Если на Артемона идет дождь — будет длинная холодная зима;

Если в этот день на дубе много желудей, значит жди теплой зимы и плодородного лета;

Когда в день Артемона деревья сбросили листья — вскоре ударят морозы;

Если на Артемона хотя бы зайца убьешь — охота будет очень удачной;

На деревьях 25 сентября многие желтых листьев — к ранней осени;

Сорняки растут высоко — снега много выпадет;

Гром гремит 25 сентября — осень теплой будет;

Убить змею — к беде.

Что делать 25 сентября

Начинайте новые дела в этот день — они успешно завершатся.

Что нельзя делать 25 сентября

В этот день нельзя было ходить в лес, чтобы не стать жертвой змей.