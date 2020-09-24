25 вересня вшановують святого мученика Артемона

https://racurs.ua/ua/n144289-25-veresnya-vshanovuut-svyatogo-muchenyka-artemona.html

Ракурс

25 вересня у народному календарі вшановують пам’ять християнського святого, великомученика Артемона. У народі Артемона називали змійовиком, адже цього дня змії заповзали в укриття, щоб перечекати зиму.

25 вересня — 268-й день року (269-й у високосні роки) в григоріанському календарі. До кінця року залишається 97 днів.

Мученик Артемон жив у IV столітті. Свого часу італійському єпископу вдалося навернути в християнство значну кількість язичників.

25 вересня на Артемона наставало осіннє похолодання. Дні ставали коротшими, а вранці вже траплялися заморозки. Вважається, що цього дня мисливці востаннє у році могли вполювати здобич, адже згодом життя тварин в лісі завмирало. Святий Артемон нібито скликав гадів, щоб закрити їхні нори на замок, до нього також зверталися з проханням захистити від зміїного укусу: «Артемон змій востаннє на волю відпускає. А потім в нори їх зазиває і зачиняє в глибинах землі на замок».

Також 25 вересня збирали горобину. Господині заготовляли ягоди про запас.

Іменини 25 вересня

Православні: Семен, Федір, Юліан.

Католицькі: Аврелія, Франциск, Гаспар, Клеофас, Святополк, Лаврентій, Вінсент, Владислав.

Народні прикмети 25 вересня

Якщо на Артемона йде дощ — буде довга холодна зима;

Якщо у цей день на дубі багато жолудів, значить чекай на теплу зиму і родюче літо;

Коли на день Артемона дерева вже скинули листя — незабаром вдарять морози;

Якщо на Артемона хоча б зайця вб'єш, то згодом полювання буде дуже вдалим;

На деревах 25 вересня багато жовтого листя — буде рання осінь;

Бур’яни ростуть високо — снігу багато випаде;

Грім гримить 25 вересня — осінь теплою буде;

Вбити змію — до біди.

Що можна робити 25 вересня

Розпочинайте нові справи цього дня — вони успішно завершаться.

Що не можна робити 25 вересня

У цей день не можна було ходити в ліс, щоб не стати жертвою змій.