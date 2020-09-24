На рейдерське захоплення Олімпійського коледжу жорстко відреагувало МОН

https://racurs.ua/ua/n144288-na-reyderske-zahoplennya-olimpiyskogo-koledju-jorstko-vidreaguvalo-mon.html

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Рейдерське захоплення Олімпійського коледжу 24 вересня прокоментувало Міністерство освіти і науки України. У профільному відомстві нагадали, що МОН «стоїть на захисті прав учасників освітнього процесу».

Саме такою є позиція МОН і стосовно ситуації навколо реорганізації Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного… Йдеться про реорганізацію коледжу, а не ліквідацію… Учні та працівники закладу не повинні ставати заручниками — чи халатності адміністрації, чи особистих амбіцій окремих осіб. МОН засуджує спроби використання учнів коледжу у політичних інтересах, — інформує прес-служба міністерства.

У відомстві Сергія Шкарлета також заявили про рішучу налаштованість на конструктивне вирішення ситуації з учнями, «але точно не з тими, хто може стояти за їхніми спинами у якості диригентів». Сам Шкарлет зазначив, що з реорганізацією «в принципі, для коледжу нічого не змінюється». Окрім цього, у МОН зажадали від правоохоронців «швидко та якісно розслідувати інцидент» та притягнути до відповідальності за ескалацію конфлікту.

Позиція міністерства — це виконати розпорядження уряду… Власник — держава. Яке рейдерство? Держава забирає в держави? Це підміна понять, — заявив тимчасово в. о. міністра освіти і науки Шкарлет, пише «Радіо Свобода».

Нагадаємо, впродовж 24 вересня на території Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного у Києві відбулися сутички за участі студентів, викладачів закладу, членів реорганізаційної комісії, яку очолює ректор НУФВіС Євген Імас, а також співробітників поліції. Представники коледжу протестували проти приєднання до НУФВіС.

За їхніми заявами, кілька осіб постраждало від насильства правоохоронців. У столичній поліції натомість заявили про відкриття кримінального провадження за статтею «хуліганство».

Раніше студенти і викладачі коледжу проводили акції під Верховною Радою, оголосили страйк і підготували звернення до Кабміну з вимогою скасувати, на їхню думку, незаконне розпорядження про ліквідацію закладу. Також профспілка коледжу подала до суду на Кабмін.