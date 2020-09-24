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Ракурс
Рейдерське захоплення коледжу в Києві. Фото: Олімпійський коледж імені Івана Піддубного у Facebook

Рейдерське захоплення Олімпійського коледжу відбувається в Києві, є постраждалі (ВІДЕО)

24 вер 2020, 14:21
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Рейдерське захоплення Олімпійського ліцею імені Івана Піддубного розпочалося 24 вересня в Києві.

Викладачі та студенти заявили про незаконне захоплення ліцею на користь ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України Євгенія Імаса та одного із заступників міністра освіти. Про це повідомляється на сторінці ліцею у Фейсбук.

Зазначається, що до будівлі коледжу також прибули «тітушки». Згодом між поліцейськими та студентами виникла сутичка, силовики застосували силу. Постраждали кілька студентів та викладачів, кількох активістів правоохоронці затримали.


Нагадаємо, навесні повідомлялося про спробу рейдерського захоплення підприємства з видобування титанової руди «Об'єднаної гірничо-хімічної компанії».

Джерело: Ракурс


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