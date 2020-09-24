Фокін вибачився за «повстанців на Донбасі»

https://racurs.ua/ua/n144261-fokin-vybachyvsya-za-povstanciv-na-donbasi.html

Ракурс

Вітольд Фокін, перший заступник керівника української делегації в тристоронній контактній групі (ТКГ), вибачився за свою фразу в інтерв’ю про переговори на Донбасі.

Нещодавно він назвав бойовиків на Донбасі, які воюють із українською армією, «повстанцями». Фокін перепросив за обмовку, повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на слова Фокіна.

Щиро прошу вибачення у всіх, кого зачепили мої слова. Бажаю і зроблю все для того, щоб в Україні повернувся мир, щоб не гинули наші військові, мирні громадяни. Такою бачу свою роль в українській делегації в тристоронній контактній групі, — розповів Фокін.

Водночас він не втримався від «шпильки» у бік п’ятого президента України Петра Порошенка. Фокін пригадав, що слово «повстанці» начебто використав і він у промові в Цюріхському університеті в січні 2015 року.

Цю фразу вживав публічно й Володимир Зеленський, зокрема, під час дебатів на стадіоні із Петром Порошенком в квітні 2019 року.

Заступник Леоніда Кравчука в ТКГ уточнив, що правильно було б сказати «бойовики». Про «повстанців» Фокін сказав, коли розмірковував про ймовірне розміщення військового контингенту ООН на українсько-російському кордоні.

Перший прем'єр-міністр Україні також заявляв про загальну амністію на Донбасі за виключенням «тих, хто вбивав і здійснював насильство». Ці заяви критикували в Кабміні і Офісі президента.

Фокін увійшов в ТКГ з українського боку 18 серпня. Згодом розгорівся скандал щодо заяви онуки Фокіна, яка розповіла, що начебто домовилася із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком про призначення дідуся в ТКГ.