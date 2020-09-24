Фокин извинился за «повстанцев на Донбассе»

https://racurs.ua/n144261-fokin-izvinilsya-za-povstancev-na-donbasse.html

Ракурс

Витольд Фокин, первый заместитель руководителя украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ), извинился за свою фразу в интервью о переговорах на Донбассе.

Недавно он назвал боевиков на Донбассе, которые воюют с украинской армией, «повстанцами». Фокин извинился за оговорку, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на слова Фокина.

Искренне прошу прощения у всех, кого задели мои слова. Желаю и сделаю все для того, чтобы в Украину вернулся мир, чтобы не гибли наши военные, мирные граждане. Такой вижу свою роль в украинской делегации в трехсторонней контактной группе, — рассказал Фокин.

При этом он не удержался от «шпильки» в сторону пятого президента Украины Петра Порошенко. Фокин вспомнил, что слово «повстанцы» якобы использовал и он в речи в Цюрихском университете в январе 2015 года.

Эту фразу употреблял публично и Владимир Зеленский, в частности, во время дебатов на стадионе с Петром Порошенко в апреле 2019 года.

Заместитель Леонида Кравчука в ТКГ уточнил, что правильно было бы сказать «боевики». О «повстанцах» Фокин сказал, когда размышлял о вероятном размещении военного контингента ООН на российско-украинской границе.

Первый премьер-министр Украины также ранее заявлял о всеобщей амнистии на Донбассе за исключением «тех, кто убивал и совершал насилие». Эти заявления критиковали в Кабмине и Офисе президента.

Фокин вошел в ТКГ с украинской стороны 18 августа. Впоследствии разгорелся скандал вокруг заявления внучки Фокина, которая рассказала, что якобы договорилась с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком о назначении дедушки в ТКГ.