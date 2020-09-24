Куда звонить, если коллега с работы подхватил коронавирус. Фото: mind.ua

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Коронавирус в Украине продолжает набирать обороты. Нередки случаи заболевания и в различных компаниях. В таком случае руководитель организации, в которой обнаружили зараженного коронавирусом работника, должен обратиться в территориальный лабораторный центр.

В каждом лабораторном центре есть закрепленный за данной территорией эпидемиолог, который проводит эпидемиологическое расследование. Этот специалист решает вопрос, что делать с предприятием или офисом, где произошла вспышка COVID-19. Также он рекомендует, кому из контактных с больным лиц надо идти на самоизоляцию. Это объяснил в интервью «Новому дню» главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, решение о самоизоляции принимается в зависимости от времени, в течение которого человек контактировал с больным.

Если же после звонка в лабораторный центр никто не отреагировал, то надо звонить на горячую линию при Департаменте здравоохранения по номеру телефона 278−41−91. Также можно обращаться на горячую линию при Министерстве здравоохранения — 0 800 505 201.

Вполне возможно, что в определенных ситуациях просто сработал человеческий фактор. У нас большое количество случаев, очагов. Возможно, где-то эпидемиологи просто не успели, — отметил Ляшко.

Напомним, 23 сентября коронавирус в Украине одолело рекордное количество больных. От COVID-19 выздоровели 1 тыс. 788 пациентов. За минувшие сутки зафиксировали еще 3 тыс. 372 случая коронавируса. С начала эпидемии заразились 188 тыс. 106 человек.