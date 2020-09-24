Куди дзвонити, якщо колега з роботи підхопив коронавірус. Фото: mind.ua

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Коронавірус в Україні набирає оберти. Трапляються й випадки, коли захворювання виявляють у працівників компаній. У такому випадку керівник організації, в якій виявили зараженого коронавірусом працівника, повинен звернутись до територіального лабораторного центру.

У кожному лабораторному центрі є закріплений за даною територією епідеміолог, який проводить епідеміологічне розслідування. Цей фахівець вирішує питання, що робити з підприємством чи офісом, де відбувся спалах COVID-19. Також він рекомендує, кому з контактних із хворим осіб треба йти на самоізоляцію. Це пояснив у програмі «Новий день» головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, рішення про самоізоляцію ухвалюється в залежності від часу, протягом котрого особа контактувала з хворим.

Якщо ж після дзвінка до лабораторного центру ніхто не відреагував, то треба телефонувати на гарячу лінію при Департаменті охорони здоров’я за номером телефону 278−41−91. Також можна звертатися на гарячу лінію при Міністерстві охорони здоров’я — 0 800 505 201.

Цілком можливо, що в певних ситуаціях просто спрацював людський фактор. У нас велика кількість випадків, вогнищ. Можливо, десь епідеміологи просто не встигли, — зазначив Ляшко.

Нагадаємо, 23 вересня коронавірус в Україні здолала рекордна кількість хворих. Від COVID-19 одужали 1 тис. 788 пацієнтів. За минулу добу зафіксовано ще 3 тис. 372 випадки коронавірусу. З початку епідемії заразилися 188 тис. 106 осіб.