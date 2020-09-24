Епідемія коронавірусу в Україні триває

https://racurs.ua/ua/n144244-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-odujala-rekordna-kilkist-paciientiv-infografika.html

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 23 вересня, здолала рекордна кількість хворих — одужали 1 тис. 788 пацієнтів.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це сьогодні, 24 вересня, під час відеобрифінгу.

Це такий приємний рекорд, за весь час пандемії такої кількості одужавших у нас ще не було, — наголосив міністр.

Втім, коронавірусна хвороба COVID-19 все ще продовжує активно поширюватися. За 23 вересня зафіксовано ще 3 тис. 372 випадки коронавірусу. Серед цього переліку 242 дитини, а також 172 медпрацівники.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксували в:

Києві — 330 випадків;

Дніпропетровській області — 298 випадків;

Харківській області — 274 випадки;

Тернопільській області — 265 випадків;

Львівській області — 205 випадків.

Госпіталізували за минулу добу 685 людей. Також зафіксовані 52 летальні випадки.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

захворіли 188 тис. 106 осіб, серед них 12 тис. 400 дітей та 14 тис. 337 медпрацівники;

одужали 83 тис. 458 осіб;

зафіксовано 3 тис. 757 летальних випадків.

Нагадаємо, 22 вересня в Україні госпіталізували рекордну кількість хворих на COVID-19.