«Динамо» наблизилося до Ліги чемпіонів — відео переможного матчу з «Гентом»

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Київське «Динамо» близьке до першого за шість років потрапляння в груповий раунд Ліги чемпіонів. У першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Гента», який відбувся на полі бельгійців, українська команда перемогла 2:1.

З перших хвилин поєдинку, що майже повністю пройшов під акомпанемент дощу, динамівці захопили контроль над м’ячем, тоді як господарі діяли вкрай обережно. Мірча Луческу вирішив не змінювати переможний склад матчу проти АЗ та випустив тих самих футболістів, які нещодавно переграли в Києві нідерландців.

Владислав Супряга відкрив рахунок на 9-й хвилині після красивої комбінації за участі Караваєва і Буяльського. Відзначимо, що після цього травмувався українець Роман Яремчук, який виступає за бельгійців.

Господарі відігралися наприкінці першого тайму зусиллями Кляйндінста, який виграв верхову боротьбу і головою спрямував м’яч у ворота — 1:1.

Суперники «Динамо» втратили другого українця з трьох присутніх у стартовому складі. Роман Безус заробив два попередження за чотири хвилини і побачив перед собою червону картку.

У меншості «Гент» пропустив від де Пени — 1:2.

Матч-відповідь на НСК «Олімпійський» відбудеться 29 вересня.

На прес-конференції головний тренер «Динамо» Мірча Луческу розповів, що попереду ще гра-відповідь, до якої його команда вже починає готуватися.