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Ракурс
Війна на Донбасі триває, фото: телеканал «Прямий»

Бойовики обстріляли з гранатометів українських захисників на Донбасі (ВІДЕО)

24 вер 2020, 09:16
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На Донбасі попри оголошення 27 липня режиму «тиші» періодично фіксуються численні випадки порушення досягнутих домовленостей російсько-терористичними військами.

За минулу добу, 23 вересня, було зафіксовано три такі випадки. Про це повідомляє прес-служба штабу Операції об'єднаних сил.

Так, бойовики здійснили два постріли з автоматичного станкового гранатомета по позиціях українських військових біля Попасної. Втрат немає. Зазначається, що ця провокація з боку ворога не становила загрози для українських військових, тому вогонь у відповідь не відкривали

Також було зафіксовано два випадки перетинання лінії розмежування безпілотниками ворога у Приазов’ї. Українські військові засобами радіоелектронної боротьби подавили ворожі безпілотники типу «Квадрокоптер» і «Фантом-4».

Окрім того, біля села Новозванівка Попаснянського району Луганської області українські військові ліквідували осередки загоряння сухої трави.

З початку сьогоднішньої доби, 24 вересня, порушень режиму тиші не зафіксовано.


Нагадаємо, 23 вересня двоє українських військових підірвалися на вибуховому пристрої у районі селища Піски.

Джерело: Ракурс


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