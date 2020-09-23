Двоє бійців ЗСУ підірвались на Донбасі. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n144218-dvoie-biyciv-zsu-pidirvalys-na-donbasi.html

Ракурс

Війна на Донбасі триває попри запроваджений режим тиші. Сьогодні, 23 вересня, поранення отримали двоє військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ).

Українські військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої у районі населеного пункту Піски. Про це повідомляє прес-служба оперативно-тактичного угруповання «Схід» на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що військовослужбовці отримали осколкові поранення. Їм надали допомогу та госпіталізували до медзакладу. Стан їхнього здоров’я — середнього ступеня важкості.

Наразі з’ясовуються обставини події. На місці працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

Як писав «Ракурс», раніше заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Вітольд Фокін запропонував створити на окупованих територіях тимчасовий уряд.