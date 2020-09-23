Двое бойцов ВСУ подорвались на Донбассе. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n144218-dvoe-boycov-vsu-podorvalis-na-donbasse.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжается, несмотря на введенный режим тишины. Сегодня, 23 сентября, ранения получили двое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Украинские военные подорвались на неизвестном взрывном устройстве в районе населенного пункта Пески. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки «Восток» на своей странице в Facebook.

Отмечается, что военнослужащие получили осколочные ранения. Им оказали помощь и госпитализировали в медучреждение. Состояние их здоровья — средней степени тяжести.

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия. На месте работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Как писал «Ракурс», ранее заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин предложил создать на оккупированных территориях временное правительство.