Сообщник сына Авакова по «делу рюкзаков» остался безнаказанным

Александр Аваков. Фото: Главред

https://racurs.ua/n144217-soobschnik-syna-avakova-po-delu-rukzakov-ostalsya-beznakazannym.html

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Дело о рюкзаках сына Авакова завершилось избеганием ответственности. Предпринимателя Владимира Литвина, который два года назад взял на себя вину вместо сына министра внутренних дел Александра Авакова, освободили от наказания.

Причиной избежания ответственности стало то, что двухлетний условный срок уже истек. Об этом стало известно из решения Червонозаводского районного суда Харькова.

Сообщается, что за это время Литвин не совершил ни одного нового преступления, а потому закон предусматривает освобождение осужденного от наказания. Согласно Уголовному кодексу Украины, судимость Литвина считается погашенной. Прокурор по делу, сам Литвин и его защита поддержали это решение.

Как известно, в деле о растрате бюджетных средств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) в 2017 году было задержало трех человек — сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ-компанией «Turboseo».

5 апреля 2018 правоохранители сообщили, что завершили досудебное расследование. Однако в июле стало известно, что прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) закрыл дело против Авакова и Чеботаря. Третий фигурант дела решил взять вину на себя.

Напомним, ранее мы сообщали, что Минобороны закупило рюкзаки вдвое дешевле «рюкзаков» сына главы МВД.