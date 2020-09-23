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Ракурс
Осенний призыв 2020 — Кабмин утвердил численность призывников

Осенний призыв 2020 — Кабмин утвердил численность призывников

23 сен 2020, 14:57
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Осенний призыв 2020 года стартует в следующем месяце. Сегодня, 23 сентября, Кабинет министров на своем заседании утвердил численность граждан Украины, подлежащих призыву в октябре-декабре.

Как указано в документе, который опубликовал в Телеграм нардеп Алексей Гончаренко, всего подлежат отправке к месту прохождения военной службы 13 570 человек. В частности:

  • 7500 — в ВСУ;

  • 600 — в Госспецтрансслужбу;

  • 4970 — в Национальную гвардию;

  • 500 — в Госпогранслужбу.

Кроме этого, правительство утвердило объем расходов на проведение осеннего призыва.

Всего на призыв потратят 58,31 млн грн. Объем расходов на одного призывника составляет 4 тыс. 297 грн. Из них 4 тыс. 204 грн — выплата помощи призывнику, а 93,13 грн — расходы на подготовку и проведение призыва.


Осінній призов 2020 — Кабмін затвердив чисельність призовників / Фото: О. Гончаренко Телеграм

Осінній призов 2020 — Кабмін затвердив чисельність призовників / Фото: О. Гончаренко Телеграм

Источник: Ракурс


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