Осенний призыв 2020 — Кабмин утвердил численность призывников

https://racurs.ua/n144216-osenniy-prizyv-2020-kabmin-utverdil-chislennost-prizyvnikov.html

Ракурс

Осенний призыв 2020 года стартует в следующем месяце. Сегодня, 23 сентября, Кабинет министров на своем заседании утвердил численность граждан Украины, подлежащих призыву в октябре-декабре.

Как указано в документе, который опубликовал в Телеграм нардеп Алексей Гончаренко, всего подлежат отправке к месту прохождения военной службы 13 570 человек. В частности:

7500 — в ВСУ;

600 — в Госспецтрансслужбу;

4970 — в Национальную гвардию;

500 — в Госпогранслужбу.

Кроме этого, правительство утвердило объем расходов на проведение осеннего призыва.

Всего на призыв потратят 58,31 млн грн. Объем расходов на одного призывника составляет 4 тыс. 297 грн. Из них 4 тыс. 204 грн — выплата помощи призывнику, а 93,13 грн — расходы на подготовку и проведение призыва.