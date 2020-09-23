Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Осінній призов 2020 — Кабмін затвердив чисельність призовників

Осінній призов 2020 — Кабмін затвердив чисельність призовників

23 вер 2020, 14:57
999

Осінній призов 2020 року стартує наступного місяця. Сьогодні, 23 вересня, Кабінет міністрів на своєму засіданні затвердив чисельність громадян України, котрі підлягають призову цьогоріч у жовтні-грудні.

Як зазначено у документі, який опублікував у Телеграм нардеп Олексій Гончаренко, усього підлягає відправленню у війська 13 570 осіб. Зокрема:

  • 7500 — до ЗСУ;

  • 600 — до Держспецтрансслужби;

  • 4970 — до Національної гвардії;

  • 500 — Держприкордонслужби.

Окрім цього, уряд затвердив обсяг видатків на проведення осіннього призову.

Усього на призов витратять 58,31 млн грн. Обсяг видатків на одного призовника становить 4 тис. 297 грн. З них 4 тис. 204 грн ― виплата допомоги призовнику, а 93,13 грн ― витрати на підготовку та проведення призову.


Осінній призов 2020 — Кабмін затвердив чисельність призовників / Фото: О. Гончаренко Телеграм

Осінній призов 2020 — Кабмін затвердив чисельність призовників / Фото: О. Гончаренко Телеграм

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів