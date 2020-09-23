Осінній призов 2020 — Кабмін затвердив чисельність призовників

https://racurs.ua/ua/n144216-osinniy-pryzov-2020-kabmin-zatverdyv-chyselnist-pryzovnykiv.html

Ракурс

Осінній призов 2020 року стартує наступного місяця. Сьогодні, 23 вересня, Кабінет міністрів на своєму засіданні затвердив чисельність громадян України, котрі підлягають призову цьогоріч у жовтні-грудні.

Як зазначено у документі, який опублікував у Телеграм нардеп Олексій Гончаренко, усього підлягає відправленню у війська 13 570 осіб. Зокрема:

7500 — до ЗСУ;

600 — до Держспецтрансслужби;

4970 — до Національної гвардії;

500 — Держприкордонслужби.

Окрім цього, уряд затвердив обсяг видатків на проведення осіннього призову.

Усього на призов витратять 58,31 млн грн. Обсяг видатків на одного призовника становить 4 тис. 297 грн. З них 4 тис. 204 грн ― виплата допомоги призовнику, а 93,13 грн ― витрати на підготовку та проведення призову.