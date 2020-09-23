Венедіктова переїхала у заміську резиденцію президента, фото — APnews

https://racurs.ua/ua/n144215-venediktova-pereyihala-u-zamisku-rezydenciu-prezydenta-zmi-dokument.html

Ракурс

Ірина Венедіктова, генеральний прокурор України, влітку переїхала з сім'єю жити у президентську резиденцію під Києвом — у Пущі-Водицю.

Про нове житло генпрокурор нібито домовилася з директором комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» Євгеном Єгоровим та керівником Кабміну Денисом Шмигалем, повідомляє журналіст Володимир Бойко у Naspravdi.Today.

Президентська шестикімнатна резиденція має площу 675,1 кв. м, вона розташована за адресою Вишгородська, 85. Жити у ній, відповідно до урядової постанови, можуть тільки три людини — президент України, спікер Ради і прем'єр-міністр.

Венедіктова звернулася до прем'єра Дениса Шмигаля, аби Кабмін в окремій постанові дозволив б й генпрокурору офіційно жити в державній резиденції.

У виданні стверджується, що 19 червня 2020 року в уряді ухвалив постанову № 506 «Про внесення змін до п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 19 січня 1994 № 18». Попередній варіант документу доповнили таким реченням: «Ці будинки можуть використовуватися в порядку, визначеному суб'єктом управління, в період, коли вони вільні від проведення відповідних заходів та перебування або відпочинку таких осіб».

Тексту цієї постанови на офіційних ресурсах немає, оскільки вона захищена грифом «для службового користування».

Стверджується, що Венедіктова у липні підписала з Єгоровим договір про оренду державної резиденції. На той момент вона вже мешкала у резиденції, згодом угоду перепідписали в серпні.

Оренда резиденції президента обходиться Венедіктовій нібито у 63,99 тис. грн щомісяця. Автор публікації стверджує, що утримання цього майна обходиться держбюджету у 163 тис. 416 грн щомісяця.