Венедіктова вимагає від Кабміну не урізати зарплати прокурорам. Фото: liga.net

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Ірина Венедіктова, генеральний прокурор України, просить керівництво уряду переглянути законопроект про державний бюджет на 2021 рік з метою недопущення скорочення вдвічі заробітної плати прокурорів.

Глава Офісу генпрокурора вимагає прем'єра Дениса Шмигаля виключити з проекту державного бюджету на 2021 рік «дискримінаційну норму про 1 тис. грн прожиткового мінімуму для прокурорів». Крім того, Венедіктова звернулася до голів парламентських комітетів з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського та з питань бюджету Юрія Арістова. Про це 17 вересня повідомили в прес-службі Офісу генпрокурора.

Венедіктова стверджує, що проект держбюджету всупереч законодавству вводить «штучно визначену» розрахункову величину — прожитковий мінімум для обрахування посадових окладів прокурорів. Установлений для прокурорів розмір складає 1 тис. грн. На думку генпрокурора, це вдвічі нижче ніж у працівників інших держорганів. За її словами, необхідно виключити «дискримінаційні положення щодо оплати праці прокурорів».

Зменшення наполовину заробітної плати прокурорів та можливі наслідки цього не лише нівелюють анонсовані підвищення рівня матеріального забезпечення прокурорів, які за результатами проведення атестації підтвердили свою кваліфікацію та доброчесність, а й ставлять під загрозу належне функціонування прокуратури як інституції в цілому, — цитує прес-служба Венедіктову.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав міфом сумніви у здатності фінансувати дефіцит держбюджету у наступному році. За його словами, бюджет на 2021 рік матиме дефіцит у 6%, але це не є тривожним сигналом.