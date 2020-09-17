Причину захоплення Землі динозаврами встановили учені

Динозаври захопили Землю в результаті шостого масового вимирання

https://racurs.ua/ua/n143975-prychynu-zahoplennya-zemli-dynozavramy-vstanovyly-ucheni.html

Ракурс

Динозаври захопили Землю завдяки нещодавно відкритому міжнародною групою вчених шостому масовому вимиранню, яке отримало назву «Карнійський багаторічний епізод».

Це вимирання відбулося у період 233 млн років тому й призвело до зникнення багатьох видів, зокрема, 33% морських родів. На місце зниклих видів прийшли, зокрема, і динозаври, перші з яких з’явилися за 20 млн років до цього. Про це йдеться у статті, опублікованій Science Alerts.

Загалом подія цього вимирання тривала близько мільйона років. У знаннях людства про минуле планети воно доповнює «велику п’ятірку» відкритих раніше масових вимирань:

ордовицько-силурійського (450−443 млн років тому);

девонського (372 млн років тому);

найбільшого в історії пермського (253−251 млн років тому);

тріасового (208−200 млн років тому);

крейдового вимирання (65 млн років тому).

Причиною цього масового вимирання вважаються виверження вулканів у провінції Врангеля на заході Канади, в результаті чого клімат значно змінився, що спровокувало і значні зміни в біосфері планети.

Так, на цей період припадає поява багатьох сучасних груп рослин і тварин: перших ссавців, перших коралових рифів, хвойних рослин та сучасного планктону.

Тож, на думку авторів дослідження, це масове вимирання можна вважати «світанком сучасного світу».

Нагадаємо, учені встановили, що одне з найбільших вимирань в історії Землі сталося через процеси, які зараз відбуваються в океанах.