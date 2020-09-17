Ким насправді були древні вікінги, дізналися вчені. Фото: militaryarms.ru

https://racurs.ua/ua/n143974-kym-naspravdi-buly-drevni-vikingy-diznalysya-vcheni.html

Ракурс

Генетичне дослідження поховань вікінгів, яке тривало шість років, показало, що не всі вікінги були скандинавами.

Вікінги змінили політичну, культурну та демографічну карти Європи. Імовірно, вони були першими європейцями, які досягли берегів Північної Америки і заклали християнство в Норвегії. Багато з них були брюнетами і зовсім не схожими на сучасних білявих шведів та норвежців. Такого висновку дійшла міжнародна група науковців, дослідження якої опублікували в журналі Nature.

Дослідники проаналізували ДНК 442 скелетів вікінгів з різних поховань в Європі та Гренландії. Науковці використовували найсучаснішу техніку й змогли відновити повний геном чоловіків, жінок, дітей і немовлят від бронзового століття до 1600 років нашої ери.

Виявилося, що групи вікінгів на території Скандинавії були набагато ізольованішими, ніж вважалося. Науковці стверджують, що багато з древніх вікінгів були вихідцями не зі Скандинавії, а з Азії та Південної Європи. Зазначається, що лише 10% населення сучасної Швеції має ДНК вікінгів, а у Великій Британії — 6%.

Нагадаємо, у Норвегії пара під час ремонту власного будинку знайшла під підлогою тисячолітню могилу вікінга. Всі знахідки, які знайшли на місці захоронення, відправили в музей.