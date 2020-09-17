У Єрмака натякнули, хто запропонував призначити Фокіна у ТКГ

Вітольд Фокін, фото: «Укрінформ»

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Вітольд Фокін, перший прем'єр-міністр незалежної України, а нині заступник очільника української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ), був серед переліку осіб, яких запропоновував перший президент України Леонід Кравчук — новий очільник делегації.

Радник голови Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк заявив про це в інтерв’ю «Радіо НВ».

За словами Подоляк, пропозицію включити до складу української делегації цих людей Кравчук мотивував тим, що йому «буде з ними комфортно».

Таким чином, Подоляк спростував нещодавню заяву внучки Фокіна Марії Фокіної, котра запевнила, що екс-прем'єр отримав посаду в ТКГ після того, як вона познайомила його з Єрмаком.

Варто додати, що сам Кравчук на початку вересня в ефірі одного з телеканалів заявив, що немає жодного стосунку до призначення Фокіна його заступником у ТКГ.

Нагадаємо, обставини призначення Фокіна до ТКГ нещодавно прокоментував голова Верховної Ради Дмитро Разумков.