У Ермака намекнули, кто предложил назначить Фокина в ТКГ

Витольд Фокин, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n143973-u-ermaka-nameknuli-kto-predlojil-naznachit-fokina-v-tkg.html

Ракурс

Витольд Фокин, первый премьер-министр независимой Украины, а ныне заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), был среди перечня лиц, которые предложил первый президент Украины Леонид Кравчук — новый глава делегации.

Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк заявил об этом в интервью «Радио НВ».

По словам Подоляк, предложение включить в состав украинской делегации этих людей Кравчук мотивировал тем, что ему «будет с ними комфортно».

Таким образом, Подоляк опроверг недавнее заявление внучки Фокина Марии Фокиной, которая заверила, что экс-премьер получил должность в ТКГ после того, как она познакомила его с Ермаком.

Стоит добавить, что сам Кравчук в начале сентября в эфире одного из телеканалов заявил, что не имеет никакого отношения к назначению Фокина его заместителем в ТКГ.

Напомним, обстоятельства назначения Фокина к ТКГ недавно прокомментировал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.