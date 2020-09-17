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Витольд Фокин, фото: «Укринформ»

У Ермака намекнули, кто предложил назначить Фокина в ТКГ

17 сен 2020, 18:31
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Витольд Фокин, первый премьер-министр независимой Украины, а ныне заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), был среди перечня лиц, которые предложил первый президент Украины Леонид Кравчук — новый глава делегации.

Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк заявил об этом в интервью «Радио НВ».

По словам Подоляк, предложение включить в состав украинской делегации этих людей Кравчук мотивировал тем, что ему «будет с ними комфортно».

Таким образом, Подоляк опроверг недавнее заявление внучки Фокина Марии Фокиной, которая заверила, что экс-премьер получил должность в ТКГ после того, как она познакомила его с Ермаком.


Стоит добавить, что сам Кравчук в начале сентября в эфире одного из телеканалов заявил, что не имеет никакого отношения к назначению Фокина его заместителем в ТКГ.

Напомним, обстоятельства назначения Фокина к ТКГ недавно прокомментировал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.


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