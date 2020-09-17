Кем на самом деле были древние викинги, узнали ученые. Фото: militaryarms.ru

https://racurs.ua/n143974-kem-na-samom-dele-byli-drevnie-vikingi-uznali-uchenye.html

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Генетическое исследование захоронений викингов, которое длилось шесть лет, показало, что не все викинги были скандинавами.

Викинги изменили политическую, культурную и демографическую карты Европы. Вероятно, они были первыми европейцами, достигшими берегов Северной Америки и заложившими христианство в Норвегии. Многие из них были брюнетами и совсем не похожими на современных белокурых шведов и норвежцев. К такому выводу пришла международная группа ученых, исследования которой опубликовали в журнале Nature.

Исследователи проанализировали ДНК 442 скелетов викингов из различных захоронений в Европе и Гренландии. Ученые использовали самую современную технику и смогли восстановить полный геном мужчин, женщин, детей и младенцев от бронзового века до 1600 лет нашей эры.

Оказалось, что группы викингов на территории Скандинавии были гораздо изолированнее, чем считалось. Ученые утверждают, что многие из древних викингов были выходцами не из Скандинавии, а из Азии и Южной Европы. Отмечается, что только 10% населения современной Швеции имеет ДНК викингов, а в Великобритании — 6%.

Напомним, в Норвегии пара во время ремонта собственного дома нашла под полом тысячелетнюю могилу викинга. Все находки, которые нашли на месте захоронения, отправили в музей.